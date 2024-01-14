أمم أفريقيا 2023.. مصطفى محمد يسجل أول أهداف مصر في موزمبيق

منح مصطفى محمد، التقدم لصالح منتخب مصر أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية بعد عرضية من محمد حمدي إلى محمد صلاح الذي فشل في التسديد لتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد قوية بعد دوران بالجسد على يسار الحارس.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل فريقه لمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا.

محمد الشناوي

أحمد حجازي

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

محمد حمدي

حمدي فتحي

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

مصطفى محمد

على دكة البدلاء: محمد أبوجبل- محمد صبحي- علي جبر- أحمد فتوح- عمر كمال- مهند لاشين- مروان عطية- إمام عاشور- مصطفى فتحي- محمود كهربا- عمر مرموش- أحمد حسن كوكا

ويبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مشواره فى بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣ التى انطلقت فعالياتها، أمس، فى كودت ديفوار، وذلك عندما يلتقى مع منتخب موزمبيق فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد فيليكس هوفيت بوانيى فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

المباراة تحمل الكثير من التحديات، على رأسها تحقيق البداية الجيدة والانطلاقة التى تضمن رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى الذى يسعى جاهدًا لتحقيق مجد شخصى له مع منتخب مصر بالحصول على اللقب الإفريقى، ليكون عوضًا له عن خسارة بطولتى ٢٠١٧ و٢٠٢١ رغم الوصول للمباراة النهائية.

لذلك استعد البرتغالى روى فيتوريا لتلك المباراة جيدًا، على المستويين البدنى والفنى، وكذلك الخططى، من خلال الاعتماد على تشكيلة يغلب عليها الطابع الهجومى من البداية، دون الانتظار لمبادرات الآخرين.

كذلك كانت تعليمات مدرب الفراعنة منصبة على ضرورة عدم إهدار الفرص، أو التعجل فى إنهاء الهجمات، فى ظل توقعة بلجوء منتخب موزمبيق للعب بخطة دفاعية، الأمر الذى يحتاج مزيدًا من التركيز والهدوء للتعامل مع المباراة بحكمة وخبرة.