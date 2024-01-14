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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

رجل مباراة مصر وموزمبيق: فخور بالتواجد مع منتخب بلادي والتعادل مع وصيف أفريقيا

ريكاردو جيماريش
ريكاردو جيماريش

أبدي ريكاردو جيماريش " جويما"، لاعب وسط منتخب موزمبيق، فخره الشديد بالتواجد للمرة الأولي في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وتوج جويما بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع مصر في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا، وانتهت بالتعادل 2 /2.

وقال جيماريش في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "إحساس لا يوصف، أشارك لأول مرة في كأس أمم إفريقيا، فخور جدًا بأن أكون هنا، فخور بمنتخب بلدي، وقفنا في وجه مصر، وصيف النسخة الماضية من بطولة إفريقيا.. نريد أن نظهر الموهبة والخبرة الموزمبيقية".

وأضاف: "نعتقد حقا أننا سنذهب بعيدا، نتطلع لتحقيق إنجازات كبيرة، ونعلم أنه يمكننا التغلب على أي منتخب".

وأوضح: "ضربة الجزاء في نهاية المباراة لصالح المنافس كانت صعبة ولكننا سنعود للعمل ونصحح  أنفسنا، نحتاج إلى التركيز على الإيجابيات وأعتقد أن النتائج التي نبحث عنها ستأتي، أنا متأكد".

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