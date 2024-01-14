ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2024 بعد تعادل منتخب مصر اليوم

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2024 من النتائج البحثية التي قفزت بشكل كبير عبر محركات البحث بعد انتهاء مباراة المنتخب المصري الأول له في مشواره في بطولة كاس الأمم الافريقية 2024 بعد أن تعادل مع نظيره منتخب موزمبيق بنتيجة هدفين لكل منهما.

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2024



ترتيب المجموعة الأولى في أمم أفريقيا

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 نيجيريا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 غينيا الاستوائية 1 0 1 0 1 1 0 1 4 غينيا بيساو 1 0 0 1 0 2 -2 0

ترتيب المجموعة الثانية في أمم أفريقيا

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 1 0 1 0 2 2 0 1 2 موزمبيق 1 0 1 0 2 2 0 1 3 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كاب فيردي 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الخامسة في أمم أفريقيا

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة السادسة في أمم أفريقيا