مقاهى الجيزة تشهد أولى مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا ( صور)
شهدت مقاهي الجيزة بمنطقة بين السرايات أولى مباريات منتخب مصر في الكان "كأس الأمم الإفريقية بشكل استثنائي ومبهر، استجابة لرغبة المشجعين الذين يفضلون مشاهدة مباريات المنتخب بشكل جماعي، نظرًا لما لها من أجواء حماسية يتشاركون فيها مرارة الفرص الضائعة ولحظات الفرحة والسعادة التي تتوجها تصديات حارس مرمى الفراعنة أو ترجمة اللاعبين الفرص الناجحة لأهداف.
ويستهل المنتخب المصري أولى مبارياته في المجموعة الثانية بمقابلة نظيره الموزمبيقي، في السابعة مساء اليوم، بملعب فيليكس أوفوي بواني في أبيدجان، على أن يدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، وسيكون الحكم المسئول عن تقنية (VAR) الكيني بيتر كامكو.
ضمت قائمة المنتخب النهائية لبطولة إفريقيا 27 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى
الدفاع:
أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر إبراهيم- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى
الوسط:
حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة
الهجوم:
محمد صلاح- مصطفى فتحى- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.
ورصد "الدستور" توافد الجماهير المصرية على المقاهي لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى ضد "موزمبيق" ببطولة أمم إفريقيا.
قال أحمد إبراهيم، صاحب الـ21 عامًا، " أحب متابعة مباريات المنتخب، لأنه يلعب بصورة أفضل حين تسانده جماهيره في المدرجات وعلى شاشات التليفزيون، متمنيًا فوز منتخب الفراعنة في أولى مبارياته، نظرًا لأهميتها فهي التي تمنح اللاعبين الثقة لاستكمال البطولة".
وأردف طه محمد طه، طالب بالفرقة الخامسة كلية الطب البشري، "تركت المذاكرة لامتحان الغد من أجل مؤازرة المنتخب بأولى مبارياته بالبطولة الإفريقية"، معربًا عن ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين وجميع أفراد طاقم الجهاز الفني للمنتخب، قائلًا "على جميع منتخبات إفريقيا الحذر، فالمنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح هو المرشح الأول لحصد اللقب".