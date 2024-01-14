لاعب أتلتيكو مدريد يقود تشكيل موزمبيق أمام منتخب مصر

أعلن تشيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منتخب مصر في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويوجد منتخبا مصر وموزمبيق في المجموعة الثانية التي تضم غانا والرأس الأخضر.

ويوجد في تشكيل موزمبيق، الظهير الأيسر رينالدو ماندافا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني والاسم الأبرز في تشكيل الفريق.

كما يتواجد دومينيجوس، الذي سبق أن واجه منتخب مصر في أمم إفريقيا 2010.

وضم تشكيل موزمبيق كلًا من:

حراسة المرمى: إرنان سيلوني.

خط الدفاع: رينالدو ماندافا- إدملسون دوف- إدسون ميكسر- دومينجوس ماكاندزا.

خط الوسط: ويتي- ألفونس أمادي- جويما- جيلدو- دومينيجوس.

خط الهجوم: ستانلي راتيفو.

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