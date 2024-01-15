مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يصعق منتخب غانا بفوز مثير

فجّر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالفوز على نظيره الغاني بنتيجة 2 / 1 مساء الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.



تقدم منتخب الرأس الأخضر بهدف سجله جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، وأدرك ألكسندر دجوكو التعادل للنجوم السوداء في الدقيقة 56.



وفي الدقيقة 92 سجل جاري رودريجيز الهدف الثاني للرأس الأخضر ليهدي منتخب بلاده صدارة المجموعة ويعزز من فرصه في التأهل لدور الـ16.



وكانت منافسات المجموعة بدأت بتعادل مثير بين منتخبي مصر وموزمبيق بنتيجة 2/2 في وقت سابق يوم الأحد.



وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخبا مصر وغانا يوم الخميس المقبل، بينما سيلعب منتخب الرأس الأخضر ضد موزمبيق في اليوم التالي.

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