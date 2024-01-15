الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

مباريات منتخب مصر
مباريات منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ تعادل المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق في أولى مبارياته بالبطولة 2 - 2 ويسعى الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى الفوز وإحراز الهدف عقب غياب دام 10 سنوات.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

يتنافس 24 منتخب في النسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 بمشاركة منتخب مصر الوطني المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار حيث يتنافس الجميع للحصول على اللقب هذا الموسم وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 2024 كما يلي:-

  • موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في تمام الساعة لعاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.
  • موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم الخميس الموافق 22 يناير 2024 في تمام الساعة لعاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

يذكر أن أولى مباريات الفراعنة كانت ضد منتخب موزمبيق وانتهت بتعادل الفريقين 2 - 2 حيث أحزر محمد مصطفى الهدف الأول ومحمد صلاح الهدف الثاني.

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تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024

ويمكن متابعة كافة مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية بشكل مجاني وبدون تشفير من خلال القنوات المفتوحة والتي يمكن ضبط ترددها عبر الإحداثيات التالية:-

قناة الجزائر الأرضية 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد 11680.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة TV 5.8

  • القمر الصناعي: تركسات.
  • التردد 12356.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 7100.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة TVT التوجولية

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة TRT

القمر الصناعي: يوتلسات.
التردد 11900.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة Rti الإيفوارية

  • القمر الصناعي: يوتلسات.
  • التردد 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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مقاهى الجيزة تشهد أولى مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا ( صور)

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-1-2024 والقنوات الناقلة

قناة Ortb الليبية

  • القمر الصناعي: يوتلسات.
    التردد 11900.
    الاستقطاب: أفقي.
    معدل الترميز: 27500.
    معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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مواعيد مباريات منتخب مصر مباريات منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2024 كأس الأمم الأفريقية تردد القنوات الناقلة

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