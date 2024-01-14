لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. الخطوات والأوراق المطلوبة

زاد البحث عن لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث يرغب مئات الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم في تسجيل البيانات الشخصية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات هذا العام 2023-2024 وذلك في غضون الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ في شهر فبراير المقبل.

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يمكن من خلال لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) تسجيل البيانات الشخصية للطلاب والمواد التي يدرسونها خلال العام الدراسي، وذلك من خلال الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخطوات:-

الدخول عبر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوي العام من الأيقونات الرئيسية للموقع.

تحديد محافظة الإقامة.

تحديد الشعبة الدراسية للطالب الراغب في التسجيل (علمي، أدبي).

إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث يجب على طلاب الشعبة العلمية والأدبية سداد 210 جنيهات مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات إضافية رسوم وذلك للطلاب الذيين يؤدون الامتحانات للمرة الأولى أو الثانية فيما يسدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة رسوم قدرها 410 جنيهات.

يتم سداد الرسوم من خلال أحد فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو على حساب فوري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك سواء للطلاب الجدد أو الطلاب الراسبين المتقدمين للامتحانات للمرة الثانية والطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام امتحانات المنازل.

الأوراق المطلوبة لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

تتلخص الأوراق المطلوبة لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 فيما يلي:-

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

أصل بطاقة الرقم القومي للطالب.

عدد 3 صور شخصية للطالب مقاس 4*6 مدون عليها اسم الطالب رباعي وتختم بخاتم الجمهورية.

إيصال سداد رسوم دخول الامتحانات وقدره 210 جنيه.

يوقع ولي الأمر على الاستمارة المطلوبة المقدمة للمدرسة المقيد فيها الطالب والإقرار المرفق بمشتملاته.

اقرأ أيضا

استمارة الثانوية العامة.. وجدول امتحانات الطلاب