الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

طلاب
طلاب

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات التي تتصدر القائمة البحثية حاليا مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 حيث، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا)  وإدخال البيانات الشخصية للطلاب يأتي ذلك في إطار استيفاء استمارة دخول الامتحانات والتي يمكن من خلالها طباعة أرقام جلوس الامتحانات بناء على البيانات المدخلة حيث يطبعها الطلاب ويتم تقديمها للمدارس المقيدين بها في كافة محافظات الجمهورية.

ويتلزم الطلاب بتسجيل كافة المواد الدراسية التي يخضع لدراستها خلال العام الدرسي الحالي وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات الإلتزام بالمواعيد المحددة بكتابة تعليمات إجراءت التقدم للامتحانات ولا يسمح بقبول آيه استمارات بعد المواعيد المقررة إلا بناء على أسباب تقبلها الوزارة.
 

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موعد تسجيل استمارة الامتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم 14 يناير الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل لتسجيل بيانات الطلاب في استمارة الامتحانات الثانوية العامة 2024 على أن يكون أخر موعد لتسليم الاستمارة الالكترونية عقب طباعتها ورقيا يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 ولا يقبل استمارة بعد ذلك الموعد إلا لظروف قهرية للطلاب أو أحد أفراد أسرته وتقبلها الوزارة.

 يجب على طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) إدخال كافة المواد الدراسية التي يدرسونها خلال العام الدراسي حيث تضيف الشعبة الأدبية مواد (الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع، الجغرافيا، التاريخ) فيما يضيف طلاب الشعبة العلمية مواد (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء) وطلاب الشعبة الرياضيات مواد( الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقة).

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يبدأ غدًا.. خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتسجيل الثانوية العامة 2024

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خطوات استرشادية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وطباعتها pdf

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة هذا العام 2023-2024 يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 أما امتحانات الدور الثاني سيكون يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتستمر لمدة أسبوع.

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