الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. وجدول الامتحانات

نماذج امتحانات الشهادة
نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية

نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني.

نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

يمكن معرفة نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 للتدريب على طبيعة الأسئلة في كافة المواد الدراسية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) المخصصة لخدمة الطلاب حيث يحصل الطالب على ورقة أسئلة مماثلة للامتحان الذي سيتعرض له ويمكنه الاجابة عليه في نفس توقيت الامتحان ومعرفة الاجابات الصحيحة من الخطأ من خلال نماذج الاجابة التابعة لها.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن عن تسليم أرقام الجلوس للطلاب في الصف الثالث الإعدادي في كافة المعاهد الأزرية في جميه المحافظات وذلك تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

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البداية 16 يناير.. موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

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وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول

أعلنت الإدارة المركزية للانتحانات بالمعاهد الأزهرية الجدول المنظم لسيبر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 3 إعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي يعقد خلال الفترة من يوم 16 - 23 يناير 2024 والذي تم إعلانه مسبقا وهو كما يلي:-

  • امتحان مادة اللغة العربية الورقة الأولى وتشمل (النحو والصرف) ومادة الفقه يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
  • امتحان مادة أصول الدين الورقة الأولى وتشمل (التفسير والحديث)  يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية وتشمل (المطالعة والنصوص وفون الكتابة) ومادة الهندسة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة أصول الدين الورقة الثانية وتشمل (التوحيد والسيرة) ومادة الدرسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.
  • امتحان مادة القرآن الكريم وتجويده ومادة التربية الفنية ومادو الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة الثقافة الإسلامية ومادة الجبر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة المستوى الرفيع يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

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