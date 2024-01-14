البداية 16 يناير.. موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

يومين فقط وتبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية ويبحث الكثير من الطلاب عن جدول الامتحانات وموعد انتهاءها كي يستعدون بشكل جيد سواء للامتحانات أو لاجازة نصف العام الدراسي.

نعرض في التقرير التالي موعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول وجداول الامتحانات وفق كل محافظة لامتحانات الصف الثالث الاعدادي.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفي الجداول المعلنة من كل محافظة لامتحانات الشهادة الاعدادية فيختلف موعد الانتهاء من محافظة لأخرى والأغلب أن انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية يكون 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

الأربعاء 17/1/ 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 لـ 11.30

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 12 لـ 1.30.

الخميس 18/1/2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا لـ 11

امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 لـ 12.30

الأحد 21/1/ 2024

امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا لـ 11

امتحان التربية الفنية من الساعة 11.30 لـ 1.30

الاثنين 22/1/ 2024

امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 لـ 11

الثلاثاء 23 /1/2024

امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا لـ 11

الأربعاء 24 /1/2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا لـ 11

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية

الأربعاء 17/1/2024

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 لـ 11.30

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 12 لـ الساعة 1.30

الخميس 18/1/2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 لـ 11

التربية الرياضية (للمدارس الرياضية) من الساعة 11.30 لـ 12.30

الأحد 21/1/2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 لـ 11

امتحان مادة التربية الفنية من الساعة 11.30 لـ 1.30

الاثنين 22/1/2024

امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 لـ 11

امتحان مادة الحاسب الآلي من الساعة 11.30 لـ 12.30

الثلاثاء 23/1/2024

امتحان مادة الجبر من الساعة 9 لـ 11

الأربعاء 24/1/2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 لـ 11

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

الأربعاء 17 /1/ 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 لـ 11.30

الخميس 18/½024

امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 صباحًا لـ 11

الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 لـ 12.30

الأحد 21 /1/ 2024

امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا لـ 11

الاثنين 22 /1/ 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 لـ 11

ومادة التربية الدينية من الساعة 11.30 لـ 1

الثلاثاء 23 /1/ 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا لـ 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 لـ 1.30

الأربعاء 24/1/ 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا لـ 11

التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية من الساعة 11.30 لـ 12.30

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