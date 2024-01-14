سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البنوك المصرية
أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الجنيه الاسترليني من الموضوعات الاقتصادية التي يلبيها موقع الدستور بشكل يومي للقراء المهتمين بالقطاع الاقتصادي أو العاملين فيه.
ننشر في التقرير التالي سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024 وفق سعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني في مصر
سجل سعر الجنيه الإسترليني في معاملات البنك المركزي المصري
39.3228 جنيه للشراء
39.4591 جنيه للبيع
سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات البنك الأهلي المصري
للشراء 39.114 جنيه
للبيع 39.4417 جنيه
سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك مصر
للشراء 39.1448 جنيه
للبيع 39.3955 جنيه
سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك قناة السويس
للشراء ٣٩.٢٢٨٩ جنيه
للبيع ٣٩.٥٦٩٦ جنيه
سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك الاسكندرية
للشراء ٣٩٫٢٤١ جنيه
للبيع ٣٩٫٥٧ جنيه
سعر الجنيه الاسترليني في معاملات البنك التجاري الدولي cib
للشراء 39.2412 جنيه
للبيع 39.5696 جنيه
أسعار العملات الاجنبيه اليوم
سعر الدولار الأمريكى
للشراء 30.8414 جنيه
للبيع 30.9386 جنيه
يورو
للشراء 33.8762 جنيه
للبيع 33.9953 جنيه
جنيه إسترلينى
للشراء 39.3228 جنيه
للبيع 39.4591 جنيه
فرنك سويسرى
للشراء 36.2755 جنيه
للبيع 36.4069 جنيه
100 ين يابانى
للشراء 21.2085 جنيه
للبيع 21.2797 جنيه
ريال سعودى
للشراء 8.2237 جنيه
للبيع 8.2501 جنيه
دينار كويتى
للشراء 100.3626 جنيه
للبيع 100.7115 جنيه
درهم اماراتى
للشراء 8.3961 جنيه
للبيع 8.4248 جنيه
اليوان الصينى
للشراء 4.3081 جنيه
للبيع 4.3222 جنيه