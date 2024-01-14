الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البنوك المصرية

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الجنيه الاسترليني من الموضوعات الاقتصادية التي يلبيها موقع الدستور بشكل يومي للقراء المهتمين بالقطاع الاقتصادي أو العاملين فيه.

ننشر في التقرير التالي سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024 وفق سعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري. 

سعر الجنيه الاسترليني في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في معاملات البنك المركزي المصري 

        39.3228 جنيه للشراء 

        39.4591 جنيه للبيع 

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات البنك الأهلي المصري 

للشراء 39.114 جنيه 

للبيع    39.4417 جنيه 

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك مصر 

للشراء 39.1448 جنيه 

للبيع 39.3955 جنيه

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك قناة السويس 

للشراء ٣٩.٢٢٨٩ جنيه 

للبيع ٣٩.٥٦٩٦ جنيه 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصر 2024 وأسعار العملات الأجنبية

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك الاسكندرية 

للشراء ٣٩٫٢٤١  جنيه 

للبيع ٣٩٫٥٧ جنيه 

سعر الجنيه الاسترليني في معاملات البنك التجاري الدولي cib 

للشراء  39.2412 جنيه 

للبيع   39.5696 جنيه 

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024| مصنعية جرام الذهب عيار 21

أسعار العملات الاجنبيه اليوم 

سعر الدولار الأمريكى

للشراء 30.8414 جنيه 

 للبيع 30.9386 جنيه

يورو

للشراء 33.8762 جنيه

للبيع 33.9953 جنيه

جنيه إسترلينى

للشراء 39.3228 جنيه        

للبيع 39.4591 جنيه 

فرنك سويسرى         

للشراء  36.2755 جنيه      

للبيع 36.4069 جنيه 

100 ين يابانى

للشراء 21.2085 جنيه        

للبيع 21.2797 جنيه

ريال سعودى

للشراء 8.2237 جنيه 

للبيع 8.2501 جنيه

دينار كويتى

للشراء 100.3626 جنيه

للبيع    100.7115 جنيه

درهم اماراتى  

للشراء 8.3961 جنيه

للبيع    8.4248 جنيه

اليوان الصينى

للشراء 4.3081 جنيه

للبيع    4.3222 جنيه

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