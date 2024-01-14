سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الجنيه الاسترليني من الموضوعات الاقتصادية التي يلبيها موقع الدستور بشكل يومي للقراء المهتمين بالقطاع الاقتصادي أو العاملين فيه.

ننشر في التقرير التالي سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024 وفق سعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في معاملات البنك المركزي المصري

39.3228 جنيه للشراء

39.4591 جنيه للبيع

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات البنك الأهلي المصري

للشراء 39.114 جنيه

للبيع 39.4417 جنيه

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك مصر

للشراء 39.1448 جنيه

للبيع 39.3955 جنيه

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك قناة السويس

للشراء ٣٩.٢٢٨٩ جنيه

للبيع ٣٩.٥٦٩٦ جنيه

سجل سعر الجنيه الاسترليني في معاملات بنك الاسكندرية

للشراء ٣٩٫٢٤١ جنيه

للبيع ٣٩٫٥٧ جنيه

سعر الجنيه الاسترليني في معاملات البنك التجاري الدولي cib

للشراء 39.2412 جنيه

للبيع 39.5696 جنيه

أسعار العملات الاجنبيه اليوم

سعر الدولار الأمريكى

للشراء 30.8414 جنيه

للبيع 30.9386 جنيه

يورو

للشراء 33.8762 جنيه

للبيع 33.9953 جنيه

جنيه إسترلينى

للشراء 39.3228 جنيه

للبيع 39.4591 جنيه

فرنك سويسرى

للشراء 36.2755 جنيه

للبيع 36.4069 جنيه

100 ين يابانى

للشراء 21.2085 جنيه

للبيع 21.2797 جنيه

ريال سعودى

للشراء 8.2237 جنيه

للبيع 8.2501 جنيه

دينار كويتى

للشراء 100.3626 جنيه

للبيع 100.7115 جنيه

درهم اماراتى

للشراء 8.3961 جنيه

للبيع 8.4248 جنيه

اليوان الصينى

للشراء 4.3081 جنيه

للبيع 4.3222 جنيه