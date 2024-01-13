السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول العالم فى إنتاج وتصدير الموالح

جولة مصطفى مدبولي
جولة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تفقد خلال جولة، اليوم السبت، مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية بمحافظتيِّ البحيرة والإسكندرية، كما تفقد مزرعتين بمساحة تتجاوز 800 فدان لزراعة الفراولة والبروكلي، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المنتجات للتصدير، أي بنسبة 80% من المنتج للتصدير.

وأشار مدبولي، إلى تطبيق أحدث نظم الري الحديثة والعالمية في الزراعة والتي تقلل استهلاك المياه، بصورة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى استهلاك الفدان 6 آلاف متر مكعب من المياه سنويًا في حين أن الفدان "العادي" يستهلك بين 10 و11 ألف متر مكعب في السنة.

واعتبر مدبولي، أن ذلك يُعد نقطة جوهرية في زيارة اليوم، بحيث يمكن أن تتم زيادة إنتاجية الفدان مع تقليل استهلاك المياه، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة، مشجعًا الفلاحين على الاقتداء بهذا النموذج، الذي سيعمل على زيادة المنتج وجودته؛ وبالتالي بيعه بسعر أعلى.

وبيَّن أن مصر من أعلى دول الدول العالم في إنتاج وتصدير الموالح، إن لم تكن الأول في إنتاجها.

ولفت إلى وجود أسس علمية عالية في "تكوين" المنتج، مبرزًا أهمية نظام التتبع والتكويد، التي تظهر معلومات عن الشحنة ومصدرها، عكس ما كان في الماضي؛ مشيرًا إلى أنه في حال حدوث مشكلة؛ يمكن اتخاذ إجراءات ضد مورد أو "مكان خروج الشحنة" فقط؛ وبالتالي عدم إيقاف التصدير من كل ربوع مصر.

مضاعفة الصادرات والقدرات الإنتاجية

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مدبولى: الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من الموالح لنمو الصادرات

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مدبولى يتفقد مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية ويشيد بجودة إنتاجها

وأشار مدبولي، إلى أن الهدف من زياراته والوزراء المعنيين هو مواجهة أي مشاكل في التصدير؛ "فالدولة تحاول أن تواجه وتحل المشاكل على أرض الواقع؛ وهدفنا مضاعفة الصادرات والقدرات الإنتاجية". 

ولفت إلى أن المشروع المتواجد به - وهو مشروع يتبع القطاع الخاص - يسهم في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم بزيارات أخرى لمواقع مختلفة لمتابعة كل القطاعات؛ ما يسهم في زيارة عملية التصدير، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تسهم كذلك في تقصي أي عواقب أو تحديات بالمشروعات المختلفة.

مصطفى مدبولى الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية زراعة الفراولة والبروكلي نظم الري الحديثة استهلاك المياه

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