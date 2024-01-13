السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي: الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من الموالح لنمو الصادرات

جولة الدكتور مصطقى
جولة الدكتور مصطقى مدبولى

في إطار جولته اليوم بمشروعات الانتاج الزراعي بمحافظة البحيرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تعبئة البرتقال واليوسفي التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير "جامكو"، بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، بحضور هاني النجار، رئيس الشركة، ومحمد موينة، شريك شركة أجرولاند.

وفى بداية الجولة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية خاصة من الموالح، بما يُسهم في زيادة نمو الصادرات في هذا المجال الواعد وفتح أسواق جديدة.

كما أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع يُعد أحد المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، مؤكدا أهمية المشروع حيث يستهدف تحقيق وفرة في محاصيل الموالح، خاصة البرتقال واليوسفي، وزيادة جودة الإنتاج من المنتجات الزراعية، التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من هاني النجار، الذي أوضح أن المحطة بدأت نشاطها عام ٢٠١٩، وهي مقامة على مساحة ٢١ ألف م٢، مضيفًا أنه يوجد بها عدد من خطوط الإنتاج، تشمل: ٢ خط تشغيل، و٢ جهاز فرز وتحجيم، و٤ خطوط آلي، وتصل الطاقة الإنتاجية لنحو ٥٥٠ طنًا يوميًا، كما يوجد عدد ٦ ثلاجات حفظ تستوعب حوالي ٢٥٠٠ طن، بالإضافة إلى عدد ٣ وحدات تبريد سريع، كما أشار إلى أن عدد الموظفين بالمحطة يبلغ ١٥٠ فردا، بالإضافة إلى ٤٠٠ عامل كعمالة يومية.

وتفقد رئيس الوزراء مراحل الإنتاج بالكامل داخل المزرعة، بما في ذلك مزارع البرتقال واليوسفي، ومحطة الفرز والتعبئة للمحاصيل، حيث أوضح السيد/ هاني النجار، أن المحطة تشهد الموسم الخامس لتصدير الحاصلات، حيث تم تصدير ٩٠ ألف طن خلال الموسم الماضي بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، والمستهدف أن يصل الرقم إلى ١١٠ آلاف طن خلال الموسم الحالي، كما أنه من المخطط تصدير ٢٠٠ ألف طن خلال السنوات الخمس القادمة.

تنفيذ توسعات بمساحة ٢٧ ألف م٢ لتنفيذ محطة فرز ثالثة

 كما أشار إلى أن الشركة حاصلة على الترتيب الثاني بين الشركات المصرية لتصدير الموالح لعامين على التوالي، في عدة أصناف تشمل: بسره، بادي، صيفى، ميراف، موركت، ليمون، جريب فروت، فريمونت، ميخال، وذلك من إنتاج مزرعة الصحراوي بمساحة 600 فدان، ومزرعة البستان بمساحة 700 فدان، ويتم التصدير لجميع دول العالم، كما نوه إلى أن الشركة حاصلة على عدد من شهادات الجودة أبرزها GLOBAL G.A.P وGRASP  For Farms وBRCGS Grade AA وISO9001 وISO45001.

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وأضاف هاني النجار، أن الشركة بصدد تنفيذ توسعات بمساحة ٢٧ ألف م٢، لتنفيذ محطة فرز ثالثة، وإضافة خط فراولة، وخط عنب، ومخازن للشركة، وسكن إداري للموظفين، بهدف تنمية نشاط الشركة وتنفيذ خططها لزيادة الإنتاج.

وفى ختام الجولة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شهده اليوم، وما لمسه من مستوى عال من جودة المنتج النهائي للمحطة.

مشروعات الإنتاج الزراعي مصطفى مدبولى شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي شركة اجرولاند تصدير الموالح

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