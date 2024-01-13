السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي يتفقد مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية ويشيد بجودة إنتاجها

جولة مدبولي
جولة مدبولي

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية في إطار جولته اليوم السبت، بمشروعات الإنتاج الزراعي بمحافظة البحيرة.

وخلال جولته بالمزرعة، اطلع رئيس الوزراء على جانب من الزراعات في مرحلة الجمع، وبعض مراحل الإنتاج، وتقنيات رفع المياه والري، حيث أشاد بجودة الانتاج وتنوعه، والذي يدعم احتياج السوق المحلية كما تخصص نسبة كبيرة منه للتصدير.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس نعيم رمسيس صاحب المزرعة، الذي أشار إلى أن "عنبر" إحدى الشركات التابعة لمجموعة الناصر، حيث تمتلك المجموعة إلى جانب موقع النوبارية، 5 مواقع أخرى في مجال الزراعة، هي مزرعة "سلمى" بموقع التحدي بمساحة ألف فدان، وثلاث مزارع أخرى في الخطاطبة، ومزرعة خامسة في محافظة المنيا حديثة الشراء ولم تزرع بعد، مضيفًا أن مجموعة الناصر لديها كذلك مصنع أسماك في محافظة بورسعيد باسم "بورسعيد ستار"، وتقوم بإنشاء مصنع لتصنيع جميع المحاصيل الزراعية المجمدة والمجففة.

وأكد المهندس نعيم رمسيس أن التيسيرات التي حصلت عليها الشركة من وزارة الزراعة من كهرباء وطرق ومرافق كان لها أثر ايجابي على تنفيذ المشروع وتوسعاته. 

من جانبها أوضحت المهندسة ساندي نعيم رئيس مجلس إدارة الشركة، أن موقع النوبارية يمتد بمساحة 800 فدان، ويتضمن مجموعة مختلفة من الزراعات، مثل الفراولة والعنب والخس والبروكلي والنخيل والمشمش والبرتقال، والموركيت وهو نوع مميز من اليوسفي.

وأضافت أن الإدارة في المزارع تتبع أحدث الأساليب إداريًا وفنيًا، وتحرص على التعاون مع كبرى الشركات فى مجالات التسميد، والمكافحة الحيوية، لإنتاج المحاصيل فائقة الجودة للتصدير والخالية من المبيدات، كما تحرص على استخدام أحدث التقنيات في مجال الري التزامًا بتطبيق توجيهات الدولة في توفير استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

الصادرات السنوية بنحو 7 آلاف طن مصنعات

وأشار المهندس محمد قاسم العضو المنتدب مدير التطوير الزراعي بالشركة، إلى أن جميع مزارع الناصر تم تكويدها من خلال وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ويتم تصدير جميع المنتجات لدول أوروبا، وشرق آسيا، وعدد من البلدان العربية، حيث تقدر الصادرات السنوية بنحو 7 آلاف طن مصنعات، و6 آلاف طن منتجات طازجة. 

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وتطرق مدير التطوير الزراعي إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، لافتًا إلى أن المزارع تحرص على تشجيع المهندسات على العمل حيث تقوم بتعيين مهندسات حديثي التخرج فى المزرعة، كما توفر فرصا للتدريب للطلاب من خلال التعاون مع الجامعات، كما تحرص على التوسع في الأعمال والأنشطة الخيرية، من خلال تنظيم زيارات وأنشطة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

مجلس الوزراء عنبر للصناعات الغذائية بالنوبارية الإنتاج الزراعي السوق المحلية الصادرات السنوية

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