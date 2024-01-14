الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الداخلية تواصل تفعيل المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات  المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتى تم مدها ابتداء من 7 يناير الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

تستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة فى المبادرة.

 توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا 

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استمرار فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"

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"الداخلية" تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة السلع الغذائية وغير الغذائية وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية

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استمرار فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"

مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من الغد ولمدة شهر

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