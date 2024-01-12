الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"، وتم تمديدها ابتداءً من 7 يناير لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتهدف المبادرة إلى توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، من خلال التنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذًا و6 معارض رئيسية و37 معرضًا فرعيًا في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة

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تاجر: السكر متوفر بـ27 جنيهًا فى مبادرة كلنا واحد

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صابرين: "كلنا أقباط مصر.. والمسلمين والمسيحيين عايشين فى بيت واحد"

كلنا واحد توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة المرحلة الرابعة والعشرين السلع الغذائية عبدالفتاح السيسي وزارة الداخلية

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