الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تاجر: السكر متوفر بـ27 جنيهًا فى مبادرة كلنا واحد

السكر
السكر

كشف أحمد الفرجاني، أحد المشاركين في مبادرة كلنا واحد، عن توفير 37 معرضًا فرعيًا في جميع أنحاء البلاد لبيع السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% منذ عام 2018.

وقال الفرجاني، في حديث هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مثل السكر بـ27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ36 جنيهًا للكيلو، والأرز بـ25 جنيهًا للكيلو.

وأشار أحمد الفرجاني إلى أن المبادرة ستستمر حتى الشهر المقبل، وأن السكر متوفر في جميع الفروع منذ بداية المبادرة وحتى الآن. 

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