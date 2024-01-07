الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أيوب العصر".. عزة مصطفى توجه رسالة خاصة للصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح (فيديو)

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

أعربت الإعلامية عزة مصطفى، عن تعازيها الحارة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي فقد نجله حمزة ومعظم أفراد عائلته في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 ووصفت الإعلامية وائل الدحدوح بأنه "أيوب العصر" لصبره وثباته في مواجهة المصيبة الكبيرة التي ألمت به.

"مش لاقية كلام يطبطب عليك"

وقالت مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إنها عاجزة عن إيجاد كلمات تواسي بها الدحدوح، مؤكدة أنها تشعر بألمه وحزنه، وأضافت: "مش لاقية كلام يطبطب عليك، وفي وجع مش هقول غير ربنا معاك، أقسم بالله ما لاقية كلام أقوله غير ربنا معاك".

كان الصحفي وائل الدحدوح،  قد نعى نجله حمزة الذي استشهد اليوم الأحد بعد إصابته بشظايا قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة رفح جنوب القطاع، وكان الدحدوح قد فقد زوجته وابنه وابنته في قصف سابق على منزل آخر نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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