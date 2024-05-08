الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إحالة المسئولين عن وضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادى للتحقيق بقطور

امتحان
امتحان

قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إحالة المسئولين عن وضع أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للتحقيق، نظرًا لورود أخطاء وصفتها بالجسيمة، بما في ذلك آية قرآنية وأبيات شعرية.

وأكد مصدر بالتربية والتعليم بالغربية، أنه فور تلقي المديرية  شكوى من محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة والمديرية، عن وقوع أخطاء بالامتحان، قرر تشكيل لجنة لفحص الشكوى وتبين صحتها تم اكتشاف أخطاء في  أبيات شعرية بالإضافة إلى وجود آية كريمة مكتوبة خطأ.

وأوضح المصدر  أنه لا تهاون أو تغافل عن وجود أي أخطاء في ورقة الامتحان وأن هناك مراجعة دقيقة للشكاوى الواردة من مجلس الأمناء وأولياء الأمور. 

وأشار إلى أنه قد أعد تقريرًا بنتائج التحقيق وجارٍ رفعه لوكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس ناصر حسن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المسؤولين عن وضع أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للتحقيق أخطاء وصفها بالجسيمة أبيات شعرية وجود آية كريمة مكتوبة خطأ

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