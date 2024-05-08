وكيل تعليم الغربية: الامتحانات تسير فى هدوء

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم اليوم انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالغربية للعام الدراسي 2023/ 2024، وسط جو من الهدوء، خال من المعوقات والمشكلات، حيث استقبلت الإدارات التعليمية العشر في الصباح الباكر مندوبي استلام مظاريف أوراق الأسئلة المغلقة الخاصة بجميع الصفوف والمراحل تمهيدًا لفتحها قبل بدء الامتحان، والذي بدأ في الثامنة صباحًا، مؤكدًا وضع أختام المدارس على الأوراق الامتحانية، وإتمام عملية العد والتوزيع على جميع اللجان داخل كل مدرسة بكل دقة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور على جميع اللجان، وتكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل الامتحانات، ومراعاة الجو الملائم داخل اللجان، والتأكد من نظافة الفصول والمقاعد ومراعاة التباعد واستغلال كل الفراغات داخل كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالبًا فقط، مع توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وإزالة أي معوقات داخل كل اللجان، والتأكد من إعلان الجداول في أماكن ظاهرة للطلاب، وكشوف المناداة لكل لجنة، وبيان باللجان والأدوار بكل مدرسة.

وشدد على عدم حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن، مؤكدًا الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تكون الأسئلة واضحة وتخاطب الفهم والتحليل، وأن يتم التصحيح أولًا بأول والحرص على إعطاء كل طالب حقه.

وقد وجَّه وكيل الوزارة بضرورة الاستمرار في تنظيم المراجعات النهائية المجانية ومراجعات ليلة الامتحان للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الإدارات التعليمية العشر تنفيذًا للكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15/4/2024.

يذكر أن الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية تؤدي اليوم امتحانات مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، أما الصفان الأول والثاني الإعدادي، فيؤديان اليوم مادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فيما يؤدي الصفان الأول والثاني الإعدادي المهني الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط العربي، ويؤدي الصف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفان الأول والثاني الزراعي، اليوم، الامتحان في مواد مختلفة تبعًا لتخصصاتهم، ووفقًا للجدول المعلن.