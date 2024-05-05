وكيل تعليم الغربية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده دائمًا على الأقباط والمصريين جميعًا بالخير والاستقرار والمحبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا مترابطًا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء

وأكد وكيل الوزارة أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا مترابطًا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء، والتي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، متمنيًا أن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف حسن على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

ورافق وكيل الوزارة، في زيارته اليوم، الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، والأستاذة ايمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية.



وكيل الوزارة يعقد اجتماعًا بمديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد ظهر اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور الأستاذ خالد حمدان، وكيل المديرية، الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وليد الطنطاوي، المكتب الفني لوكيل الوزارة، والسادة مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، وذلك لمتابعة العملية التعليمية، ومناقشة كل الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة منذ توليهم منصب مديري المدارس المختلفة، وفقًا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

في بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور، مشيرًا إلى تنفيذ آلية لمتابعة جميع المدارس التي يشغلونها، وذلك من جانب المديرية والمراحل المختلفة، والتوجيهات، لتقديم المساعدات وحل كل المشكلات، وتخفيف الضغوط عليهم، للوصول بمدارسهم إلى المستوى المتميز.

وقد أكد "حسن" أنه سيتم عقد اجتماع شهري بالسادة مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، ليتضمن توصيات يتم طرحها خلال الاجتماعات، ويتم تنفيذها ومناقشة ما تم تنفيذه فيها، والمعوقات التي قد تواجه جميع السادة مديري المدارس، وتقديم كل سبل الدعم لإزالة أي معوقات قد تواجههم مستقبلًا.