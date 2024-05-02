"تعليم الغربية" يكرم الفائزين في مسابقتي المعلمة الفعالة لرياض الأطفال

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، الأطفال والمعلمات الفائزين في مسابقتي المعلمة الفعالة لرياض الأطفال "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعى طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال"، ومسابقة الطفل المبدع "المقدم الصغير" عن " أهم المشروعات والإنجازات بالعاصمة الادارية " للعام الدراسي 2023-2024.

وذلك بقاعة التنمية المهنية بطنطا، بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، الأستاذة سناء الحبال، موجه عام رياض الأطفال، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

المعلمات المكرمات

وقد قام وكيل الوزارة بتكريم المعلمات الفائزات في مسابقة المعلمة الفعالة لرياض الأطفال "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعى طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال"، وهن روعة عامر حلمي على، إدارة كفر الزيات، المركز الأول وهبة محمد فتحي، إدارة غرب المحلة، المركز الثاني وأميرة محمد أحمد البرماوي، إدارة شرق طنطا، المركز الثالث حسناء على عطية، إدارة السنطة، المركز الثالث مكرر وسماح السعيد الرفاعي، إدارة بسيون، المركز الرابع هبة عطيه جمال، إدارة شرق المحلة، الرابع مكرر نجاح عبد المنعم البنا، إدارة قطور، المركز الخامس ودعاء محمد محمود، إدارة زفتى، الخامس مكرر عزة فؤاد قنديل، إدارة سمنود، المركز السادس نسرين سيد حمودة، إدارة غرب طنطا، المركز السابع.

الأطفال المكرمون

كما تم تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة الطفل المبدع "المقدم الصغير" عن " أهم المشروعات والإنجازات بالعاصمة الادارية " للعام الدراسي 2023-2024، وهم:

محمد إبراهيم الدبشة، إدارة زفتى، المركز الأول.

محمد شريف عبادة، إدارة كفر الزيات، المركز الثاني وحمدي أشرف حسين، إدارة السنطة، المركز الثالث ووفاء احمد سامي، إدارة شرق طنطا، المركز الثالث مكرر.

محمد حسن شبل، إدارة غرب طنطا، المركز الرابع ومريم خالد رزق، إدارة شرق المحلة، المركز الخامس ودارين محمد رضا، إدارة بسيون، المركز الخامس مكرر.

عمرو محمد إسماعيل، إدارة غرب المحلة، المركز السادس وعاصم خالد منصور، إدارة سمنود، المركز السادس مكرر ورويدا هلال عطيه، إدارة قطور، المركز السابع.



وتم أيضا تكريم معلمة الطفل المبدع، وهن هاجر محمد عبد الله، إدارة زفتى، سماح جمال عبد اللطيف، إدارة كفر الزيات، إيمان محمد خليفة، إدارة السنطة، جهاد محمود عطية، إدارة شرق طنطا، نجوى إبراهيم ذكي، إدارة غرب طنطا، دعاء صلاح الرفاعي، إدارة شرق المحلة، سامية محمد ابراهيم، إدارة بسيون، حنان مسعد الدمرداش، إدارة غرب المحلة، فاطمة عبد الله السيد، إدارة سمنود، دينا سليمان شهيب، إدارة قطور.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لجميع المعلمات والأطفال الفائزين في المسابقات، كما قدم التهنئة لكل من الأستاذ عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، والأستاذة سناء الحبال، موجه عام رياض الأطفال، متمنيا لهم التقدم والتوفيق في جميع المسابقات.