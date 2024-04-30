وكيل "تعليم الغربية" يفتتح المعرض السنوي للتربية الفنية بشرق طنطا ويشيد بالأعمال المعروضة





افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم معرض التربية الفنية بإدارة شرق طنطا، المقام بمدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، يرافقه إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا، السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، عبير بسيوني، موجه أول التربية الفنية بشرق طنطا، ولفيف من موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارة شرق طنطا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي ضوء اهتمامه بالأنشطة التربوية التي تنمي المهارات والقدرات،

المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس من خلال عرض منتجات الطلاب من النحت والأشغال الفنية

وخلال الجولة، أشاد وكيل الوزارة بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، وبالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إنه نتاج عمل مشترك بين معلمي التربية الفنية وطلابهم وموجهي التربية الفنية والموجه العام، مؤكدًا أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجات الطلاب المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال المعادن، والخزف، وخامات البيئة، والتي تشتمل على الكرتون، أغطية زجاجات المياه، الزجاجات الفارغة، نوى البلح، العلب الفارغة، أغصان الأشجار الجافة، وغيرها.

وفي نهاية جولته بالمعرض، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية، ومدير عام إدارة شرق طنطا، والتوجيه العام للتربية الفنية، ولجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم وإعداد المعرض لظهوره بالمظهر اللائق، متمنيًا دوام التألق والتوفيق للمعارض الفنية المتميزة بالغربية.



“تعليم الغربية” ينظم ندوة بعنوان "مدرسة خضراء ذكية"



تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت رعاية أمانة الطاقة والبيئة بحزب مستقبل وطن، وفي إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وجهاز شئون البيئة بالغربية، نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبرعاية الأستاذ خالد حمدان، وكيل المديرية، ندوة بعنوان "مدرسة خضراء ذكية"، والتي أقيمت بمدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري"، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور المهندس محمد قطب وكيل وزارة جهاز شئون البيئة بالغربية، المهندس سيد يوسف، مدير إدارة البترول، أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إيمان عبد المعز شاهين، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، محمد خفاجة، القائم بأعمال موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية،عابد زهرة، أمين دائرة ثاني طنطا بحزب مستقبل وطن، ورانيا عزو، أمين الطاقة والبيئة بالحزب.