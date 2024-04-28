وكيل "تعليم الغربية" يشهد ملتقى التعليم الإعدادي الثاني بمسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ملتقى التعليم الإعدادي الثاني لتكريم المدارس المتميزة والمدارس الممتازة خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والذي يقام بمسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال فعاليات الملتقى جرى تكريم كل من الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة، الدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، محمد أبو كفر، وكيل إدارة شرق المحلة، سحر السرجاني، مدير ادارة التخطيط بشرق المحلة، فتحي الفوطي، مدير التعليم الاعدادي بشرق المحلة، لرحلة العطاء لهذا العام.

وجرى تكريم المدارس المتميزة لهذا العام وعددها 8 مدارس، وهي مدرسة السيدة عائشة ع بنات، منى عبد الله عبد الرؤوف، مدرسة محمد السعيد عبد الرازق، أمل عاطف السماحي، مدرسة محمد صلاح الدين بدمرو، ناهد إبراهيم عبد الله، مدرسة محلة أبو على ع بنات، وسام مصطفى الشربيني، مدرسة فاطمة الزهراء ع بنات، الأستاذة، هالة محمد الشويحي، مدرسة السيدة زينب ع بنات، الأستاذة إيمان عاطف شفيق هرجة، مدرسة دمتنو الإعدادية، ثروت عطوه محمود شتا، ومدرسة مصطفى كامل المهنية، ماهر محمد على شومان.



أما المدارس الممتازة التي تم تكريمها فقد بلغ عددها 20 مدرسة، وتم منح مديري المدارس شهادات التقدير، وخلال الفعاليات تم تكريم رحلة العطاء الوظيفي لكل من يحيى عبد النبي عرفة، مدير مدرسة الشيشيني تعليم أساسي، محمد مصطفى غازی، مدير مدرسة الحوامدية الإعدادية، حنان عبد المنعم محرز، مدير مدرسة القيصرية الإعدادية المشتركة، والأستاذة سوسن السيد عزازي، مدير مدرسة فصول النصر ببطينة.

كما جرى منح دروع التكريم سمير أحمد أبو سعيد، معلم كبير بمدرسة ديرب هاشم ع المشتركة، وتم تكريم أعضاء مكتب التعليم الإعدادي بشرق المحلة؛ جلال العشري محمود العشري، رئيس قسم، الأستاذ على مصطفى الغريب الدريني، رئيس قسم، محمود عبد المنعم عاصي، رئيس قسم، حنان إبراهيم حسن النشار، فني، سهام محمد محمد على، فني، والأستاذة لبيبة محمد عبد الرازق، فني.