الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتابع الامتحانات الشهرية بمدارس شرق طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 


 تفقد ،اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بإدارة شرق طنطا التعليمية، بمدرسة النصر الابتدائية. 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات
 

الاهتمام بنظافة المدرسة

خلال المتابعة، شدد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن على الاهتمام بنظافة المدرسة وبخاصة بعد فترات الفسحة ونهاية اليوم الدراسي، وتوزيع الإشراف اليومي على الأدوار والفناء ودورات المياه، كما وجه بتفعيل النشاط الثقافي لتلاميذ المدرسة من خلال المكتبة، وجذبهم للاشتراك في المسابقات، وعمل المجلات المصورة والمتخصصة وغيرها من الأنشطة التي تساعد في تثقيف التلاميذ وصقل مواهبهم.

 

مراجعة الأسئلة بشكل جيد والتأكد من خلو الورقة من أي أخطاء إملائية أو لغوية

تابع المهندس ناصر حسن عددا من الفصول أثناء عقد الامتحان الشهري، والذي يتم خلال اليوم الدراسي، ونبه بضرورة مراجعة الأسئلة بشكل جيد، والتأكد من خلو الورقة من أي أخطاء إملائية أو لغوية، وتفاعل التلاميذ مع المعلمين أثناء الشرح داخل الفصول

 

ضرورة التأكد من خلو الفصول وقاعات الأنشطة بعد انتهاء اليوم الدراسي

وجه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إدارة المدرسة بضرورة التأكد من خلو الفصول وقاعات الأنشطة بعد انتهاء اليوم الدراسي، والابتعاد تمامًا عن العقاب البدني لأي طالب، والالتزام بصلاحية وسائل الأمن والسلامة .

بإدارة شرق طنطا التعليمية سير العملية التعليمية بالمدارس بنظافة المدرسة ودورات المياه تثقيف التلاميذ

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