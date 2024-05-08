الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

متى عيد الاضحى 2024؟..والإجازات الرسمية المتبقية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

متى عيد الأضحى 2024..كلمات تصدرت محرك البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، حيث يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر.

موعد عيد الأضحى 2024

نتيجة لما سبق ذكره يستعرض “الدستور” موعد العيد الكبير 2024، وفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يصادف موعد أول يوم عيد الأضحى 2024 يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات 2024 يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024.

ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى 2024 على رؤية الهلال، ويتم تحديد موعده يوم 29 ذي القعدة بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد أيام اجازاته

إجازة عيد الأضحى

- وقفة عرفات، يوم السبت الموافق 15 يونيو.

- اول أيام عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 16 يونيو.

- ثاني أيام عيد الأضحى 2024 يوم الاثنين 17 يونيو.

- ثالث ايام عيد الأضحى 2024 يوم الثلاثاء 18 يونيو.

- رابع أيام عيد الأضحى 2024 يوم الأربعاء 19 يونيو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وارتفع البحث على محركات جوجل عن المتبقي من الإجازات الرسمية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك ننشر إجازات رسمية متبقية في 2024.. تعرف عليها خلال السطور التالية. 

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الإثنين 8 يوليو 2024

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الإثنين 16 أغسطس 2024

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك

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موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد أيام اجازاته

عيد الأضحى موعد عيد الأضحى موعد العيد الكبير موعد اول يوم عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى وقفة عرفات

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موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد أيام اجازاته

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