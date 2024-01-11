سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 فى البنوك

سعر الدولار في البنوك من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي يلبيها موقع الدستور للباحثين عنها من المستثمرين والتجار العاملين بالدولار في حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير.



ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 وكذلك أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار الأمريكى في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

cib

30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في مصر

بلغ سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري ريال سعودى 8.2197 جنيه للشراء و8.2552 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

اسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

33.7434 جنيه للشراء

33.8903 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.2337 جنيه للشراء

39.4041 جنيه للبيع

دولار كنـدى

23.0483 جنيه للشراء

23.1483 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5243 جنيه للشراء

4.5440 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9859 جنيه للشراء

2.9995 جنيه للبيع

كرون ســويدى

3.0117 جنيه للشراء

3.0253 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

36.1439 جنيه للشراء

36.3150 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2586 جنيه للشراء

21.3507 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.2411 جنيه للشراء

100.7012 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3931 جنيه للشراء

8.4296 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.6665 جنيه للشراء

20.7608 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7675 جنيه للشراء

82.1226 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0705 جنيه للشراء

80.6213 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4527 جنيه للشراء

8.4911 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6344 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2993 جنيه للشراء

4.3187 جنيه للبيع

