سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 فى البنوك
سعر الدولار في البنوك من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي يلبيها موقع الدستور للباحثين عنها من المستثمرين والتجار العاملين بالدولار في حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 وكذلك أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار الأمريكى في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
cib
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصر
بلغ سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري ريال سعودى 8.2197 جنيه للشراء و8.2552 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
اسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.7434 جنيه للشراء
33.8903 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.2337 جنيه للشراء
39.4041 جنيه للبيع
دولار كنـدى
23.0483 جنيه للشراء
23.1483 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5243 جنيه للشراء
4.5440 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9859 جنيه للشراء
2.9995 جنيه للبيع
كرون ســويدى
3.0117 جنيه للشراء
3.0253 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
36.1439 جنيه للشراء
36.3150 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2586 جنيه للشراء
21.3507 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.2411 جنيه للشراء
100.7012 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3931 جنيه للشراء
8.4296 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.6665 جنيه للشراء
20.7608 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7675 جنيه للشراء
82.1226 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء
80.6213 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4527 جنيه للشراء
8.4911 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6344 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2993 جنيه للشراء
4.3187 جنيه للبيع