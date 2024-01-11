الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنوك من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي يلبيها موقع الدستور للباحثين عنها من المستثمرين والتجار العاملين بالدولار في حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير.
 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 وكذلك أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

 

استقر سعر  الدولار الأمريكى في معاملات البنك المركزي المصري  عند 30.8272 جنيه للشراء  و30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر  الدولار الأمريكى في البنك الأهلي المصري

  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى في  بنك مصر
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكى في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
cib  
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصر 

بلغ سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري ريال سعودى 8.2197 جنيه للشراء  و8.2552 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء 
8.22 جنيه للبيع
 

سعر  الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء 
8.25  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع 

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اسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو 
33.7434 جنيه للشراء 
33.8903 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.2337 جنيه للشراء 
39.4041 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
23.0483 جنيه للشراء 
23.1483 جنيه للبيع 

كرون دانمركى 
4.5243 جنيه للشراء 
4.5440 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9859 جنيه للشراء 
2.9995 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
3.0117 جنيه للشراء 
3.0253 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
36.1439 جنيه للشراء 
36.3150 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.2586 جنيه للشراء 
21.3507 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.2411 جنيه للشراء 
100.7012 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3931 جنيه للشراء 
8.4296 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
20.6665 جنيه للشراء 
20.7608 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7675 جنيه للشراء 
82.1226 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء 
80.6213 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4527 جنيه للشراء 
8.4911 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6344 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2993 جنيه للشراء 
4.3187 جنيه للبيع 
 

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