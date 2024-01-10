اجتماع لضبط الأسواق والتصدي لارتفاع أسعار السلع في البحيرة

ترأس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الإستراتيجية.

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز رشيد، شبراخيت، كوم حمادة، الرحمانية، بدر وإدكو، والمهندس موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة، ومجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، والدكتور أسامة مبروك، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونواب رؤساء الوحدات المحلية بأبو المطامير، حوش عيسى، ايتاي البارود، المحمودية كفر الدوار، أبو حمص ووادي النطرون ومدير إدارة الرقابة التموينية.

واستعرض السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع الكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الإستراتيجية التي تمس المواطنين، وكذلك الكتاب الدوري الخاص بتفعيل مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع غذائية وهي "الألبان ومنتجاتها - الفول - المكرونة - الزيت - السكر - العدس - الأرز".

وأكد "غطاس" أنه تم خلال الاجتماع الإتفاق على تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الشوادر والمعارض المؤقتة والمستمرة لعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية،و إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق الوحدات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتشكيل لجان من الوحدات المحلية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك للمرور الدوري على المنافذ والشوادر والسلاسل والهايبرات والمحلات التجارية بنطاق الوحدات المحلية للتأكد من أسعار السلع المعروضة وسلامتها وكذلك وضع أصحاب تلك المحلات الأسعار على السلع الغذائية وخاصًة السبع سلع الأساسية.

عرض وترويج السلع والمنتجات الغذائية

كما تم تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك بعمل تقرير بنهاية كل أسبوع لعمل اللجان سالفة الذكر متضمنًا الجهة المنظمة، عدد المنافذ الموجودة، السلع المعروضة، الأسعار وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين،و تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتفعيل دور الجمعيات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتفعيلًا لقرارات لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي أصدر الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيلها، وبناءً على تكليفات السيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.