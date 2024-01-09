الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نظمها مركز إعلام دمنهور التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة أميرة الحناوي فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وذلك بالتعاون مع جمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع برئاسة سعد زيدان، وذلك نظرًا لخطورة الكثافة السكانية باعتبارها أحد عناصر القوة الشاملة للدولة.

تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية المقدمة

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،  تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية المقدمة خاصةً في المناطق الريفية لتلبية احتياجات المواطن البحراوي، وكذا تكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية.

وحاضر بالندوة  الدكتورة محمد أبوعلى أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور، والذى سرد إنجازات الدولة المصرية فى تمكين المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث زاد تمثيل المرأة فى القضاء وكافة المراكز المرموقة ولغة الأرقام تتحدث عن الإنجازات فى شتى المجالات، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

نجاح المبادرات الرئاسية وإنجازات الدولة المصرية 

أشارت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى دور الدولة فى رعاية الأسر الأكثر فقرًا ومشروع تكافل وكرامة ومشروع مودة ونجاح المبادرات الرئاسية، وإنجازات الدولة المصرية وتنمية الأسرة المصرية بداية من مرحلة قبل الزواج وكافة مراحل الحياة.

محافظة البحيرة نهال بلبع تضامن البحيرة دمنهور الدلنجات

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