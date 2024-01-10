أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

تصدر السؤال عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، محركات بحث جوجل الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين، حيث شهدت أسعار الذهب على مدار الأسابيع الماضية ارتفاعات ملحوظة حيث كسر عيار الـ 21 حاجز الـ 3000 جنيه، وسجل عيار 18 أكثر من 2800 جنيه تقريبًا.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10 يناير 2024

ويعتبر الذهب من المعادن التي لها قيمة ثقافية واقتصادية وتاريخية كبيرة في مختلف الثقافات والحضارات عبر العصور، ويُعد الذهب رمزًا للثروة والاستقرار والجمال، وقد كان مصدرًا للتجارة والتبادل التجاري منذ قرون طويلة.

سعر عيار 24 اليوم الاربعاء 10 يناير 2024

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 3692 جنيهًا للبيع و3657 جنيهًا للشراء غير شامل الضريبة والدمغة.

سعر عيار 22 اليوم الاربعاء 10 يناير 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3383 جنيهًا للبيع و33252 جنيهًا للشراء غير شامل الضريبة والدمغة.

سعر عيار 21 اليوم الاربعاء 10 يناير 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء نحو 3225 جنيهًا للبيع و3200 جنيهًا للشراء غير شامل الضريبة والدمغة.

سعر عيار 18 اليوم الاربعاء 10 يناير 2024

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2764 جنيهًا للبيع و2742 جنيهًا للشراء غير شامل الضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 10 يناير

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 27950 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقرت أوقية الذهب اليوم في السوق العالمية لتسجل 2030 دولار للبيع و2029 دولار للشراء.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

كان نادي فرج مستشار وزير التموين قد توقع في تصريحات إعلامية له، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في سعر الذهب ليصل عيار 21 لسعره العادل 2900 جنيه لجرام، موضحًا أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بسبب الضغط الشرائي على السوق، مما ادى إلى ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر أن الذهب له أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا للأموال، ويحتفظ بقيمته على مر الزمن ويعتبر استثمارًا جيدًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة. كما يستخدم في صناعات متعددة مثل صناعة المجوهرات والإلكترونيات والطب والفضاء، ومن الناحية الثقافية، يمتلك الذهب قيمة رمزية كبيرة في مختلف الثقافات حول العالم، حيث يُعتبر رمزًا للقيمة والفخامة والجمال.