سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 في مصر للبيع والشراء يشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما بعد الهزة العنيفة التي أصابت أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة والارتفاع المستمر في قيمته مدفوعا الإقبال الشديد على شرائه بسبب التضخم الشديد و الهزات الشديدة التي أصابت البورصات العالمية نتيجة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار الحرب على غزة ودخولها الشهر الرابع، لذا يرتفع سعر الذهب باعتباره زينة وخزينة و وعاء ادخاري آمن.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 في مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-1-2024 انخفاضًا جديدًا بقيمة 25 جنيها في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، على الرغم من ثبات سعر الأوقية في جلسات البورصة العالمية للمعادن. يبدأ المعدن الأصفر تراجعًا على مدار اليوم نتيجة لتذبذب الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

ويعود الانخفاض الملموس في سعر المعدن الأصفر إلى ترقب الأسواق وتأثير طرح شهادات ادخار جديدة بعائد 27% سنويا بالأسواق في بعض البنوك يوم الخميس الماضي ومن المفترض أن يبدأ المدخرين في شرائها الأيام المقبلة، وهو ما سيؤثر حتمًا على سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر

تراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 يناير بقيمة 65 جنيها ليصل إلى 3657 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة المصرية.

وفي نفس السياق، انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 55 جنيها ليصل إلى 3200 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 يناير 2024 بقيمة 47 جنيها، ليسجل 2743 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024

فيما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام، تراجعًا ملحوظًا ليُباع الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات بـ 25600 جنيها.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار الأربعاء 9-1-2024

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجلت أونصة الذهب 2030 دولارًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف نسبة الذهب في المصنعية وفقًا لعيارات الذهب المختلفة، حيث تتراوح نسبة الذهب في جرام الذهب عيار 18 ما بين 80 و120 جنيهًا، ونسبة الذهب في جرام الذهب عيار 21 تتراوح ما بين 50 و70 جنيهًا، أما نسبة الذهب في الجنيه الذهب فيتراوح ما بين 250 و300 جنيه.



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