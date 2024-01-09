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مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يحرص عشاق ومحبين الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم ببداية تعاملات الصباح، وزاد الجرام مبلغ 10 جنيهات، وذلك مقارنة بمستواه في صباح التعاملات، طبقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق في غرفة القاهرة التجارية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023 في مصر.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

أسعار الذهب اليوم

  • ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 اليوم إلى 2200 جنيه للجرام.
  • وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2829 جنيها للجرام.
  • ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3300 جنيه للجرام.
  • وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3771 جنيها للجرام.

سعر الذهب btc اليوم بمصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى مبلغ 26400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لتاجر آخر، وسيساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه المصري.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2031 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، وذلك مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 13.9 دولار بنسبة 0.68%، طبقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

زادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية وتكون بنسبة 10% وذلك بدءا من شهر يوليو الماضي، طبقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع ما بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية وتكون مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر وتكون برقم 94 لسنة 2023.

كما تم اعتبار السبائك عيار 24 وزن “ 100 جرام” فأقل من المشغولات الذهبية.

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