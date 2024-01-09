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مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/9

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

شغل المسافرون إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2024/1/9 في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم ببداية تعاملات البنوك المصرية، ليسجل سعر الريال السعودي بداخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2024/1/9 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024 بالبنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-1-2024، داخل البنك المركزي المصري، مبلغ 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

واستقر سعر الريال السعودي في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 9-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، عند قيمة 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر الريال السعودي ببداية تعاملات، اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة نحو 8.25 جنيه للبيع أما مبلغ الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 9-1-2024 ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

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