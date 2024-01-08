سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مع قرب سفرهم إلى المملكة العربية السعودية يحرص الآلاف من المواطنين على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، وفقًا لما تعلنه البنوك المصرية بمصر من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية، إذ تبين هدوء في أسعار الريال السعودي اليوم بمصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية، أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024، الذي قد جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، داخل بنك القاهرة إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، يبلغ 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم

ووفقا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري، ننشر سعر العملات مقابل سعر الجنيه المصري اليوم الاثنين، والتي قد جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.56 جنيه للشراء.

33.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.92 جنيه للشراء.

39.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.34 جنيه للشراء.

100.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.