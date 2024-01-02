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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الفرق بين العملات والسبائك والذهب الكسر في الادخار والاستثمار (فيديو)

الذهب
الذهب

قال عبد الرحمن تره، أحد تجار الذهب، إن المعدن الأصفر يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار والادخار، حيث يجذب الكثيرون الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم دون تأثير من تقلبات قيمة العملة يُعتبر الذهب أيضًا استثمارًا طويل الأمد، ومع ارتفاع أسعاره مؤخرًا، وتحرك سعر الذهب وتصاعد مؤشرات لأعلى خلال الفترة الماضية بدأ يتساءل الكثير عن أفضل أنواع القطع الذهبية، سواء السبائك أو العملات أو الذهب الكسر وهو المستعمل للادخار والاستثمار.

الفرق بين العملات والسبائك والذهب الكسر في الاستثمار

وكشف تره "للدستور" أن الذهب في حد ذاته بأشكاله المتنوعة يمكن أن يكون سبيل آمن وجيد للادخار والاستثمار لكن الفروق في القطع الذهبية تتمثل في سعر المصنعية على الجرام والتي تختلف من شكل لآخر.

السبائك الذهبية 

تتوفر بأوزان مختلفة بدء من جرام وحتى كيلو جرام وهي من عيار 24 ما يجعله ذهب نقى وأعلى سعرا، ويفضل عند الشراء أن تكون السبيكة مغلفة ومن الشركات المعروفة ولا يفضل شراء السبائك البلدي لكي لا يواجه المشترى صعوبات عند البيع ورفضها من قبل تجار الذهب وما يميز السبائك هي مصنعيتها التي تكون أقل إلى حد ما وتتميز "بالكاش باك" وهو استرداد جزء من المصنعية عند بيع السبيكة.

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العملات الذهبية

فيما يتعلق بالعملات الذهبية، فهي تشبه إلى حد كبير السبائك، خاصة إذا كانت مغلفة، حيث يتم استرداد جزء من المصنعية، لكنها تكون من عيار 21 ويتوفر الجنيه الذهبي وهو 8 جرامات والنصف جنيه والربع جنيه.

الذهب المستعمل أو الكسر

 أما الذهب المستعمل أو الكسر، فيتميز بانخفاض سعر مصنعيته ويكون الأقل من بين ما سبق.

أما ما يتناسب مع المشتري فلكل شخص له ما يفضله وما يتناسب مع ظروفه وبناء عليه يقرر أي الأنواع يريد أن يشتريها.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب في خلال التداولات المسائية يظهر ارتفاع طفيف في الأسعار حيث سجل سعر عيار 18 نحو 2730 جنيهًا، بينما يصل سعر عيار 21 إلى 3185 جنيهًا، وعيار 24 يبلغ 3640 جنيهًا، وفي مؤشر على حالة السوق، يُلاحظ أن فرق البيع والشراء لعيار 21 قد وصل إلى نحو 30 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهبي لسعر 25.480 جنيهًا، دون احتساب سعر المصنعية، وهو وزن 8 جرام من عيار 21.

وارتفع سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية لتصل مساء اليوم 2066 دولارًا وفقًا للتحديثات على شاشة التداول العالمية. 

الذهب المعدن الأصفر السبائك الذهبية العملات الذهبية أسعار الذهب

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