انخفاض ملحوظ.. تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر 2024
استقرت اسعار الذهب إلى حد ما خلال اليومين الماضيين ليسجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3190 جنيه، وذلك بعد أن وصل لأكثر من 3240 خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين.
في التقرير التالي نرصد أخر تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر 2024 في بداية معاملات العام الجديد، وكذلك سعر الذهب بالدولار في الوقت الذي أوضح فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين أن الذهب في عام 2024 سيشهد ارتفاعات جديدة.
تحديث اسعار الذهب اليوم في مصر 2024
سعر الذهب عيار 24
بيع 3،617 جنيه
شراء 3،651 جنيه
سعر الذهب عيار 22
بيع 3،316 جنيه
شراء 3،347 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 3،165 جنيه
شراء 3،195 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 2،713 جنيه
شراء 2،739 جنيه
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب عيار 14
بيع 2،110 جنيه
شراء 2،130 جنيه
سعر الذهب عيار 12
بيع 1،809 جنيه
شراء 1،826 جنيه
سعر الاونصة
بيع 112،493 جنيه
شراء 113،559 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 25،320 جنيه
شراء 25،560 جنيه
سعر الكيلو
بيع 3،617،143 جنيه
شراء 3،651،429 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية
تختلف مصنعية الذهب في الكثير من المحافظات وكذلك في محلات الصاغة والتي تبدأ من 60 جنيه وقد تصل إلى 150 جنيه وذلك وفق العيار الذي يتم شراءه.
عيار 18 هو الأكثر في المصنعية من عيار 21 وتختلف المصنعية من عيار لأخر ومن صائغ لأخر، وكذلك وفق تشكيل المشغولات الذهبية فالمشغولات الدقيقة ترتفع مصنعيتها.
سعر الذهب اليوم بالدولار
في أخر تحديث لسعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بلغت ٢٬٠٧٣٫٦٠ الدولار الأمريكي.
سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 81.15 دولار أمريكي
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 351.40 دولار أمريكي
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 695.10 دولار أمريكي