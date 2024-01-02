انخفاض ملحوظ.. تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر 2024

استقرت اسعار الذهب إلى حد ما خلال اليومين الماضيين ليسجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3190 جنيه، وذلك بعد أن وصل لأكثر من 3240 خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين.

في التقرير التالي نرصد أخر تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر 2024 في بداية معاملات العام الجديد، وكذلك سعر الذهب بالدولار في الوقت الذي أوضح فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين أن الذهب في عام 2024 سيشهد ارتفاعات جديدة.

تحديث اسعار الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب عيار 24

بيع 3،617 جنيه

شراء 3،651 جنيه

سعر الذهب عيار 22

بيع 3،316 جنيه

شراء 3،347 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 3،165 جنيه

شراء 3،195 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 2،713 جنيه

شراء 2،739 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 14

بيع 2،110 جنيه

شراء 2،130 جنيه

سعر الذهب عيار 12

بيع 1،809 جنيه

شراء 1،826 جنيه

سعر الاونصة

بيع 112،493 جنيه

شراء 113،559 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 25،320 جنيه

شراء 25،560 جنيه

سعر الكيلو

بيع 3،617،143 جنيه

شراء 3،651،429 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في الكثير من المحافظات وكذلك في محلات الصاغة والتي تبدأ من 60 جنيه وقد تصل إلى 150 جنيه وذلك وفق العيار الذي يتم شراءه.

عيار 18 هو الأكثر في المصنعية من عيار 21 وتختلف المصنعية من عيار لأخر ومن صائغ لأخر، وكذلك وفق تشكيل المشغولات الذهبية فالمشغولات الدقيقة ترتفع مصنعيتها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

في أخر تحديث لسعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بلغت ٢٬٠٧٣٫٦٠ الدولار الأمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 81.15 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 351.40 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 695.10 دولار أمريكي