الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

مع قرب موعز الزواج يحرص الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، حيث إن عادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمصر إلى ذات أسعار أمس الإثنين، في التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات.  

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء  2 يناير 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بيع

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 يناير في مصر بيع إلي المستهلك كالتالي:

عيار 24:   3628 جنيها.

عيار 21:  3175 جنيهًا.

عيار 18: 2721 جنيهًا.

عيار 14: 2117 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر شراء

 وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 يناير في مصر شراء من المستهلك كالتالي: 

عيار 24: 3588 جنيها.

عيار 21:  3140 جنيهًا.

عيار 18: 2691 جنيهًا.

عيار 14: 2093 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر بيع للمستهلك حوالي 25400 جنيه، وبلغ سعره عند الشراء من المستهلك حوالي 25120 جنيها،  وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية والضريبة والدمغة.

أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2024.. وعيار 18 يسجل 2721 جنيها

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأثنين 1 يناير 2024 في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية 

وزادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية وتكون بنسبة 10% بدءا من شهر يوليو الماضي، طبقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

كما تم اعتبار السبائك اليوم الثلاثاء عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب اليوم الذهب اليوم الثلاثاء الذهب مصر بالجنيه المصري والدولار بالجنيه المصري والدولار

مواد متعلقة

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأثنين 1 يناير 2024 في مصر

بتعمل منه طرح وعبايات.. من هي أشهر مروجي المعدن الأصفر "أميرة الدهب"؟ (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

موعد تقديم النيابة العامة 2024 والأوراق المطلوبة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/2

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة