سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

مع قرب موعز الزواج يحرص الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، حيث إن عادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمصر إلى ذات أسعار أمس الإثنين، في التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بيع



سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 يناير في مصر بيع إلي المستهلك كالتالي:

عيار 24: 3628 جنيها.

عيار 21: 3175 جنيهًا.

عيار 18: 2721 جنيهًا.

عيار 14: 2117 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر شراء



وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 يناير في مصر شراء من المستهلك كالتالي:

عيار 24: 3588 جنيها.

عيار 21: 3140 جنيهًا.

عيار 18: 2691 جنيهًا.

عيار 14: 2093 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر بيع للمستهلك حوالي 25400 جنيه، وبلغ سعره عند الشراء من المستهلك حوالي 25120 جنيها، وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وزادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية وتكون بنسبة 10% بدءا من شهر يوليو الماضي، طبقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

كما تم اعتبار السبائك اليوم الثلاثاء عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.