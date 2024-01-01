تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأثنين 1 يناير 2024 في مصر

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن الأسعار الخاصة بالذهب فتعتبر أسعار الذهب من أكثر الأولويات التى تهتم المواطنين نظرا لأن أسعار الذهب مرتبطة بالكثير من الأشياء الأخري، فيلقي أسعار الذهب اهتمام كبير من قبل المواطنين فيهتموا كثيرا بمعرفة كافةا لتفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وكل ما هو جديد في أسعار الذهب خاصة مع تقلبات الأسعار خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب وكل ما يخص أسعار الذهب ويتعلق بالأسعار خاصة أن أسعار الذهب تشهد هبوط وصعود مفاجيء خلال الأيام الماضية وهو ما يزيد من رغبة المواطنين لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 3628 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3175 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

بلغ سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 2721 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين بقيمة 25400 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 3628.5 جنيه للبيع، و3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين بقيمة 3326.25 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 في مصر بقيمة 3175 جنيهًا للبيع، و3150 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 2721.5 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات بقيمة 2116.75 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 12 اليوم بمبلغ 1814.25 جنيه للبيع، و1800 جنيه للشراء.