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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأسعار الذهب عالميًا

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

استقر  سعر الذهب اليوم الأحد عند معدلاته، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 24 حوالي 3500 جنيه، مما أحدث ارتباكا وحالة من التوتر في سوق الصاغة، ثم بدأ الذهب في التراجع بنسبة ضئيلة منذ نهاية تعاملات الخميس.

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب 25400 جنيه، اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، استقرارًا حيث سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3629 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 ، حوالي 3175 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 2114 جنيها. وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2721 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 2114 جنيها.

وحقق الذهب في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيهاً للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640 جنيها قبل أن تهدأ الأسعار قليلا عند 3175 جنيها للجرام.

موعد انخفاض سعر الذهب وسعره للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب عالميًا

 

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 نحو 2026.88 دولار أمريكي وسجل سعر جرام الذهب بالدولار 66.32 دولار أمريكي، وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو237 دولارًا، وبنسبة 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد 2024.

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موعد انخفاض سعر الذهب وسعره للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

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