سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 1-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع أول أيام السنة الميلادية يحرص عدد من الشباب على الإقبال على الزواج في بداية العام الجديد، ويكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم حالة من الاستقرار بشكل ملحوظ في السعر بـ سوق الصاغة، ووصل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 3175 جنيهًا للبيع، وقيمة 3150 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-1-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يناير 2024.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بمصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 3628 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3175 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

بلغ سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 2721 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين بقيمة 25400 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 3628.5 جنيه للبيع، و3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين بقيمة 3326.25 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 في مصر بقيمة 3175 جنيهًا للبيع، و3150 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 2721.5 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات بقيمة 2116.75 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 12 اليوم بمبلغ 1814.25 جنيه للبيع، و1800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الاثنين بقيمة 1360.75 جنيه للبيع، وحوالي 1350 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 1 يناير 2024 بقيمة 25400 جنيه للبيع ومبلغ 25200 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الاثنين بقيمة 2064 دولارًا للبيع، ومبلغ 2062 دولارًا للشراء.