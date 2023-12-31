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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سبيكة الذهب 50 جراما في مصر اليوم والجنيه الذهب

الذهب
الذهب

يختلف سعر سبيكة الذهب 50 جراما من شركة لأخري، وتأثرت سعر سبيكة الذهب بالتغيرات التي تحدث في سعر الذهب والذي سجل ارتفاعات قياسية في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما في مصر اليوم

ويهتم المصريون متابعة سعر سبيكة الذهب لانخفاض سعر المصنعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 50 جراما في مصر اليوم. 

  • سبيكة ذهب عيار 24 سبيكة ذهب وزن 50 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB: 194125 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 سبيكة بى تى سي 50 جرام: 195730 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 سبيكة 50 جرام Swiss Gold: 199475 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 50 جرام سبيكة ذهب عيار 999.9 : 195730 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

سعر الجنيه الذهب اليوم 

  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 27525 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 27180 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 27180 جنيه.
  • جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 28465 جنيه.
  • جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن": 27490 جنيه.
  • جنية اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله بى تى سي: 27435 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع وصل إلى 15 جنيها للجرام في الذهب عيار 21 – أكثر أعير الذهب تداولًا في السوق المصري، ليسجل سعر الذهب عيار 21 3175 جنيه، وجاء سعر الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

عيار 24  بيع 3.589 جنيه، وللشراء 3.623 جنيه.

عيار 22  بيع 3.290 جنيه، وللشراء 3.321 جنيه.

عيار 21  بيع 3.150 جنيه، وللشراء 3.175جنيه.

عيار 18  بيع 2.691 جنيه، وللشراء 2.717 جنيه.

عيار 14  بيع 2.093 جنيه، وللشراء 2.113 جنيه.

عيار 12  بيع 1.794 جنيه، وللشراء 1.811 جنيه.

الاونصة   بيع 111.605 جنيه، وللشراء 112.671 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 25.120 جنيه، وللشراء 25.360 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3.588.571 جنيه، وللشراء 3.622.857 جنيه. 

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سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

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