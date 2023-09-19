الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء فى مصر بدون المصنعية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية- ارتفاعا بنحو 5 جنيهات ليسجل في سوق الصاغة 2220 جنيه دون ثمن المصنعية التي تختلف من مكان لآخر.

وارتفعت كافة أعيرة الذهب اليوم للبيع والشراء، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر دون المصنعية. 

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم 

  • سعر الذهب عيار 24: بيع 2,514 جنيه، وللشراء 2,537 جنيه .
  • الذهب عيار 22: بيع 2,305 جنيه، وللشراء 2,326 جنيه .
  • سعر الدهب عيار 21 : بيع 2,200 جنيه، وللشراء 2,220 جنيه .
  • سعر الدهب عيار 18: بيع 1,886 جنيه، وللشراء 1,903 جنيه .
  • الذهب عيار 14: بيع 1,467 جنيه، وللشراء 1,480 جنيه .
  • الذهب عيار 12: بيع 1,257 جنيه، وللشراء 1,269 جنيه .
  • الأونصة: بيع 78,194 جنيه، وللشراء 78,905 جنيه .
  • سعر الجنيه الذهب : بيع 17,600 جنيه، وللشراء 17,760 جنيه .
  • سعر كيلو الذهب : بيع 2,514,286 جنيه، وللشراء 2,537,143 جنيه .

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أسعار الجنيه الذهب والسبائك 

  • جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركة لازوردي إيجيبت LAZURDE : 19005 جنيه .
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرامات من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 19005 جنيه.
  • جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 20290 جنيه .
  • جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 19315 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 271490 جنيه
  • سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 317940 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 6790 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 5 جرامات عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 13575 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 20 جراما عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 54300 جنيه
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

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