سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بدء تعاملات الشباب المقبلين على الزواج في بداية الصباح وعشاق الذهب، كثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية، حيث شهدت أسعار معدن الذهب حالة من الاستقرار ببداية تعاملات، اليوم، وذلك عقب ارتفاعه خلال ختام تعاملات أمس الإثنين، لكي يصل سعر الذهب في عيار 21 إلى مبلغ 2185 جنيها للبيع، وسجلت أسعار للشراء بقيمة 2175 جنيها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19- 9- 2023 في مصر بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عيار 24 داخل محلات الصاغة اليوم عند مستوى 2497.25 جنيه للبيع، و2485.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر خلال بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة ليسجل، 2289 جنيهًا للبيع، و2278.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر عيار 21 في مصر على استقراره ليسجل نحو 2185 جنيهًا للبيع، ومبلغ 2175 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18 ثبت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في سوق الصاغة المصرية ليسجل مبلغ، 1872.75 جنيه للبيع، و1864.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر قيمة 1456.75 جنيه للبيع، و1450 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر مسجلاً نحو، 1248.5 جنيه للبيع، و1242.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر إلى 936.5 جنيه للبيع، و932.25 جنيه للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في سوق الصاغة المصرية، 17480 جنيه للبيع، و17400 جنيه للشراء.