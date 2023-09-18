سعر جرام الذهب والجنيه والسبائك اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى مصر

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، حرص عشاق ومحبين الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت ثبات جديد في التداولات الصباحية في سوق الصاغة سجلها سعر الذهب اليوم في المحافظات مع تراجع الطلب بالمعدن الأصفر لكي يواصل الملاذ الآمن الهبوط المدوي له في السوق، بالتزامن مع ثبات أسعار الأوقية بالبورصات العالمية للمعادن اليوم.

سعر الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 18- 9- 2023 في مصر بدون مصنعية.

ومن المرتقب أن تستأنف الأسواق المحلية والعالمية تعاملاتها اليوم وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتكون خلال الأسبوع الجاري، وهو ما سوف يكون له تأثير على الذهب ، فيما أن بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر في بداية تعاملات اليوم نحو مبلغ 2215 جنيها، وتكون مقارنة مع سعره أمس البالغ قيمة 2180 بدون المصنعية والتى ستختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 18 سبتمبر

وأشارت شعبة الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر في تقاريرها إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر واصل استقراره ليسجل 2490 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18 سبتمبر

كما شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر عيار 21 ثبات محلياً ليبلغ 2180 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1870 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليصل إلى 17440 جنيها بعد تكبده خسائر بلغت 80 جنيها أمس، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77190 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار ليسجل حوالي 2.490 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما استقر بشكل ملحوظ سعر أوقية الذهب عالميًّا عالمياً في بورصة المعادن مع توقف التداولات بالبورصة لتسجل نحو 1908 دولارا.