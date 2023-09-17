سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية فى مصر، يوصل انخفاضه اليوم في محلات الصاغة، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية استقرارا في السوق المحلي، تلتها بعض الانخفاضات الطفيفة من وقت لآخر خلال ساعات اليوم حيث اقترب سعر الذهب عيار 21 من أدنى مستوى له منذ فترة طويلة قبل الارتفاعات التي شهدها خلال الأسابيع الماضية.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وافتتح سعر الذهب عيار 21 اليوم عند سعر 2175 جنيه للجرام بدون المصنعية بإنخفاض يقدر بخمس جنيهات عن سعر إغلاق أمس حيث أغلق التداول عند 2180 جنيه للجرام بدون المصنعية أما اذا اضيفت المصنعية فإنها تحسب على حسب نوع القطع الذهبية سواء كانت من المشغولات أو كانت من العملات فالمصنعية تختلف وليست ثابتة.

سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية

أما سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم في السوق المحلي 1865 جنيه للجرام بدون المصنعية ويتوفر من هذا النوع المشغولات الذهبية بأشكالها المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية

أما سعر الذهب عيار 24 فقد سجل في أسعار اليوم 2495 جنيه للجرام بدون المصنعية وفي هذا العيار يتوفر السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة ويضاف المصنعية على الأوزان بحسب الجدول المحدد لمصنعيات السبائك وفي حال رغبة المشتري في بيع السبيكة إن كانت مغلفة فيسترد جزء من المصنعيه يسمى "الكاش باك" أثناء بيعها للسائغ.

سعر جنيه الذهب اليوم

ويسجل جنيه سعر الذهب اليوم 17440 جنيه بدون المصنعية حيث يضاف على سعر جنيه الذهب مصنعية حسب الجرامات فهو بوزن 8 جرامات من العيار 21 ويتأثر بتحرك سعر الذهب عيار 21 ويضاف له سعر المصنعية.

الإقبال على شراء الذهب

ويشهد سوق الذهب استقرارا وحالة من الهدوء في حركة البيع والشراء في الكثير من الأماكن حيث كشف عبد الرحمن تره أحد تجار الذهب أن سعر الذهب يتأثر بشكل كبير بالعرض والطلب وفي الفترة الأخيرة وبسبب دخول العام الدراسي الجديد وفي الوقت ذاته موسم مولد النبوي الشريف تتجه اهتمامات المواطنين إلى أولويات أخرى ليس منها الذهب ما يؤثر على الإقبال على شراء المعدن الأصفر وبالتالي يؤثر على سعره.