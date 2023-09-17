الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها دائما هو سعر الذهب في مصر بدون مصنعية لاهتمام المصريين بتخزين أموالهم في المعدن الأصفر الذي يحتفظ بالنقود على مدار الزمن.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

في هذا التقرير نرصد آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24  

بيع 2,480 جنيه

شراء 2,491 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 22  

بيع 2,273 جنيه

شراء 2,284 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 21  

بيع 2,170 جنيه

شراء 2,180 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 18  

بيع 1,860 جنيه

شراء 1,869 جنيه

 

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سعر جرام الذهب عيار 14  

بيع 1,447 جنيه

شراء 1,453 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 12  

بيع 1,240 جنيه

شراء 1,246 جنيه

 

سعر الأونصة 

بيع 77,128 

شراء 77,483

سعر الجنيه الذهب 

بيع 17,360 جنيه

شراء 17,440 جنيه

سعر الكيلو

   بيع 2,480,000 جنيه

شراء 2,491,429 جنيه

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 15-9-2023

صعود أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار

أسعار الذهب خلال معاملات الأسابيع الماضية

وعلى خلاف الأسابيع الماضية يشهد سعر الذهب هذا الأسبوع انخفاض ملحوظ في معاملاته المتداولة ففي الوقت الذي ارتفع فيه عيار 21  خلال معاملات ماضية إلى 2500 جنيه انخفض هذا الاسبوع ليحقق 2180. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

بيع 2,571 جنيهًا

شراء 2,594 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,357 جنيها 

شراء 2,378 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,250 جنيها 

شراء 2,270 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,929 جنيها 

شراء 1,946 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بيع 1,500 جنيه 

شراء 1,513 جنيها

 

سعر الجنيه الذهب 

بيع 18,000 جنيه 

شراء 18,160 جنيها

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سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الاحد 17 سبتمبر 2023 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنية الذهب

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