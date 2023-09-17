سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية
من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها دائما هو سعر الذهب في مصر بدون مصنعية لاهتمام المصريين بتخزين أموالهم في المعدن الأصفر الذي يحتفظ بالنقود على مدار الزمن.
سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية
في هذا التقرير نرصد آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,480 جنيه
شراء 2,491 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,273 جنيه
شراء 2,284 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,170 جنيه
شراء 2,180 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,860 جنيه
شراء 1,869 جنيه
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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,447 جنيه
شراء 1,453 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,240 جنيه
شراء 1,246 جنيه
سعر الأونصة
بيع 77,128
شراء 77,483
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,360 جنيه
شراء 17,440 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,480,000 جنيه
شراء 2,491,429 جنيه
أسعار الذهب خلال معاملات الأسابيع الماضية
وعلى خلاف الأسابيع الماضية يشهد سعر الذهب هذا الأسبوع انخفاض ملحوظ في معاملاته المتداولة ففي الوقت الذي ارتفع فيه عيار 21 خلال معاملات ماضية إلى 2500 جنيه انخفض هذا الاسبوع ليحقق 2180.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,571 جنيهًا
شراء 2,594 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,357 جنيها
شراء 2,378 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,250 جنيها
شراء 2,270 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,929 جنيها
شراء 1,946 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,500 جنيه
شراء 1,513 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,000 جنيه
شراء 18,160 جنيها