من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها دائما هو سعر الذهب في مصر بدون مصنعية لاهتمام المصريين بتخزين أموالهم في المعدن الأصفر الذي يحتفظ بالنقود على مدار الزمن.

سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

في هذا التقرير نرصد آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,480 جنيه

شراء 2,491 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,273 جنيه

شراء 2,284 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,170 جنيه

شراء 2,180 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,860 جنيه

شراء 1,869 جنيه

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سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,447 جنيه

شراء 1,453 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,240 جنيه

شراء 1,246 جنيه

سعر الأونصة

بيع 77,128

شراء 77,483

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,360 جنيه

شراء 17,440 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,480,000 جنيه

شراء 2,491,429 جنيه

أسعار ا لذهب خلال معاملات الأسابيع الماضية

وعلى خلاف الأسابيع الماضية يشهد سعر الذهب هذا الأسبوع انخفاض ملحوظ في معاملاته المتداولة ففي الوقت الذي ارتفع فيه عيار 21 خلال معاملات ماضية إلى 2500 جنيه انخفض هذا الاسبوع ليحقق 2180.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,571 جنيهًا

شراء 2,594 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,357 جنيها

شراء 2,378 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,250 جنيها

شراء 2,270 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,929 جنيها

شراء 1,946 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,500 جنيه

شراء 1,513 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,000 جنيه

شراء 18,160 جنيها