أسعار الأدوات المدرسية فى معرض أهلا مدارس 2023 وأماكن المعرض

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023 وأماكن المعرض.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023

يهتم الكثير من المواطنين بزيارة معرض "أهلا مدارس" لما يقدمه من خصومات ليست صغيرة على مستلزمات الأدوات المدرسية، فى محاولة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023 ببعض المحافظات كالتالي:

- دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات يكون سعرها 65 جنيها بدلًا من 85 جنيها.

- دستة كشاكيل 140 ورقة، يكون سعرها 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- دستة كشاكيل 100 ورقة، يكون سعرها 30 جنيها بدلا من 38 جنيها.

- ويصل سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة إلى 81 جنيها.

- يصل سعر المقلمة مع أدوات هندسية بسعر 53 جنيها

- فيما يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة إلى سعر 20 جنيها.

- تبدأ أسعار الكراسات من أول جنيه وربع، وسعر الدستة بنحو 23 جنيها بدلًا من 28 جنيها.

- سعر الكشكول 45 ورقة 4 جنيهات، والكشكول السلك من 10 جنيهات حتى 20 جنيها، يختلف السعر حسب عدد الورق.

- سعر المساطر يبدأ من 1 جنيه إلى 7.5 جنيه يختلف السعر وفق النوع.

- سعر الأستيكة من جنيه حتى 3 جنيهات حسب حجمها.

- سعر البرايات فتبدأ من 1 جنيه حتى 3 جنيهات.

- سعر الدباسات من 15 جنيها حتى 35 جنيها وفق النوع والحجم.

- سعر الأدوات الهندسة من أول 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

- سعر الجلادات يبدأ من جنيه حتى 3 جنيهات وفق النوع.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023 في محافظات مصر

- المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وينتشر عدد من الفروع في الميادين الرئيسية بالمحافظة.

معرض "أهلًا مدارس" في محافظة الجيزة

مناطق فيصل، البدرشين، إمبابة، العمرانية.

حدائق أكتوبر، اعتمدت محافظة القاهرة أيضًأ 5 أماكن لمعرض أهلا مدارس هذا العام.

معرض "أهلا مدارس" في محافظة القليوبية

مدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة.

معرض "أهلا مدارس" في البحر الأحمر:

بالإضافة لتنظيم 6 معارض تم افتتاح ثلاثة منها حتى الآن في مدن رأس غارب والقصير والغردقة.

معرض "أهلا مدارس" في كفر الشيخ

بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بنسبة تخفيضات تتراوح من 25 إلي 30 على ىجميع المنتجات.

معرض "أهلا مدارس" أسيوط

منطقة الأزهر وميزان المجذوب.

ميدان المنفذ وسط المدينة.

إضافة إلى 10 معارض آخرين بواقع معرض بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة.

معرض "أهلا مدارس" في محافظة المنيا

كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بالمنيا، سيفتتح المعرض رسميًا يوم 15 سبتمبر الجاري، بتخفيضات بنسبة 30%.

معرض "أهلا مدارس" في الغربية

منطقة حي ثان طنطا، وسيوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة.

معرض "أهلا مدارس" في محافظة قنا

منطقة أرض معارض بنزيوان القديمة بالمحافظة.

معرض "أهلا مدارس" في محافظة الدقهلية:

تم افتتاح معرض أهلا مدارس بالمنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حى شرق.