تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس وأماكن المعرض في المحافظات، بالتزامن مع افتتاح المعرض فى العديد من المحافظات، خاصة ولم يعد يتبقي سوي أيام قليلة على انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ويتضمن معرض “أهلا مدارس” 2023 مستلزمات الدراسة والأدوات المكتبية، والأحذية والملابس والحقائب المدرسية والملابس، والكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المدرسية والعصائر.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023

دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات 65 جنيهًا.

دستة كشاكيل 140 ورقة 40 جنيها.

دستة كشاكيل 100 ورقة 30 جنيها.

كشكول سلك مسطر 100 ورقة 81 جنيها.

سعر المقلمة مع أدوات هندسية 53 جنيها.

الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة 20 جنيها.

أقلام جاف من ٢٢.٥ لـ ٥٥ جنيها.

أقلام جاف ألوان ( ٢٤ قلما) ٨٥ بدلا من ١١٠جنيهات.

ألوان مياه ٢٠ بدلا من ٢٥ جنيها.

أستيكة ١.٥ بدلا من ٢ جنيه.

قلم كروكتور. ١٢ جنيها بدلا من ١٥ جنيها.

قلم سنون ١٠ جنيهات.

أقلام رصاص خشب ١٢ قلما ١٧.٥ لـ ٤٨ جنيها.

لانش بوكس بالزجاجة مياه ٣٥ الحجم الصغير، و٥٥ جنيها الحجم الكبير.

براية ٧.٥ جنيه.

صمغ 10 جنيهات.

زجاجة مياه “الفلاسك” ٢٨ جنيها.

مقلمة ٦٠ لـ ٦٥ جنيها.

جلاد ١٠ لـ ١٢.٥ جنيها.

حافظة ٤ جنيهات.

فوم استيكر ٣٥ جنيها.

كراسة رسم ١٦ ل ٤٥ جنيها.

١٠ كشاكيل ٦٠ ورقة بـ٩٥ جنيها.

١٠ كشاكيل ٤٠ ورقة ٦٩ جنيها.

٢٠ كشكول ٢٨ ورقة ١١٠ جنيهات.

كشكول سلك ٢٦ جنيها.

كشكول وسط ٢٤ جنيها.

تيكت ٥ قطع ١٥ جنيه لـ١٧.٥ جنيه.

مسطرة صغيرة ٣ جنيهات.

والكبيرة ٧.٥ و٥ حسب النوع.

لاصق صغير ألوان ٦قطع ٥ جنيهات.

لاصق كبير ١٠ جنيهات.

ألوان فلوماستر ١٢ لونا ٢٥ جنيها.

طقم أدوات هندسية ٣٠ جنيها.

دستة حافظة كبسولة ٢٦ جنيها.

دستة سلوتيب ٢٧ جنيها.

نوتة ٤٠ ورقة ٧.٥ جنيه.

مسطرة سيليكون ٢٠ سم ٥ جنيهات.

براية حديد ٧.٥ جنيه.

صلصال ٢٥ جنيه.

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وشهدت قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، مساء أمس الخميس، افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعرض أهلا مدارس، برفقه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

كما بدأت معارض “أهلا مدارس” 2023، اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري، في استقبال الجمهور بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتيسير على الأسر المصرية وتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة.