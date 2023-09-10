الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية والخارطة التفصيلية للعام الجديد

الدراسة فى المدراس
الدراسة فى المدراس الحكومية

حددت وزارة التعليم موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية ، كما حددت موعد نهاية الفصلين الدراسين الأول والثاني، وعدد أسابيع الدراسة ومواعيد الامتحانات، وتعرض الدستور في التقرير التالي خارطة العام الدراسي الجديد و موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية . 

 

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية لتكون يوم ٣٠ سبتمبر المقبل ، وهو نفس اليوم الذي تبدأ فيه الدراسة بالمدارس الرسمية واللغات .

وسمحت وزارة التربية والتعليم للمدارس الدولية بتقديم موعد بدء الدراسة 2024 بها لتبدأ في الأسبوع الأخير من أغسطس بشرط الحصول على موافقة من الوزارة .

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. قيمة مصروفات الدراسة

بدء الدراسة ببرنامجي الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بـ"آداب سوهاج"

 

خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية 

حدد وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، لتبدأ يوم السبت سبتمبر ٢٠٢٣، حتى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وجاءت خريطة بدء الدراسة كالتالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، وامتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

يبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤ن وتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وامتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

وتكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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موعد إجازة نصف العام 2024.. ومصروفات الدراسة للعام الجديد

بدء الدراسة وزارة التعليم امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الثانوية العامة خريطة العام الدراسي الجديد

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